Cavani vicino alla Juventus prima della firma con lo United: perché il Matador ha rifiutato il bianconero (Di giovedì 8 ottobre 2020) Cavani ha chiuso le porte alla Juve perché troppo legato al Napoli come club ma anche alla città di Napoli, dove la sua famiglia vive ancora oggi Leggi su 90min (Di giovedì 8 ottobre 2020)ha chiuso le porteJuve perché troppo legato al Napoli come club ma anchecittà di Napoli, dove la sua famiglia vive ancora oggi

MNews099 : @Dio_vicino @ManUtd @adidasfootball Cavani scored 7 last season Aguero scored 16 - im_finger : RT @SkySport: Manchester United, Cavani vicino per l'attacco: biennale per l'uruguaiano - geraldtmothy : RT @SkySport: Manchester United, Cavani vicino per l'attacco: biennale per l'uruguaiano - SkySport : Manchester United, Cavani vicino per l'attacco: biennale per l'uruguaiano - sportli26181512 : Manchester United, Cavani vicino per l'attacco: biennale per l'uruguaiano: L'attaccante ex Psg e Napoli e il Manche… -