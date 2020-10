Casi Coronavirus Italia: tutti i dati all’8 ottobre (Di giovedì 8 ottobre 2020) I Casi di Coronavirus in Italia continuano a salire: il bollettino di oggi riporta 358 persone in terapia intensiva La Campania riconferma nuovamente il primato tra le regioni con più nuovi Casi positivi, seguita da Lombardia e Lazio (la stessa sindaca della città di Roma si è posta in autoisolamento) Rispetto anche alla giornata di … L'articolo Casi Coronavirus Italia: tutti i dati all’8 ottobre è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 8 ottobre 2020) Idiincontinuano a salire: il bollettino di oggi riporta 358 persone in terapia intensiva La Campania riconferma nuovamente il primato tra le regioni con più nuovipositivi, seguita da Lombardia e Lazio (la stessa sindaca della città di Roma si è posta in autoisolamento) Rispetto anche alla giornata di … L'articoloall’8è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

you_trend : ?? #Coronavirus, 08/10/20 • Attualmente positivi: 65.952 • Deceduti: 36.083 (+22, +0,06%) • Dimessi/Guariti: 236.36… - petergomezblog : #Coronavirus, Scozia chiude tutti i locali per 2 settimane. Più di 14mila casi in Uk, oltre 10mila in Spagna. Recor… - petergomezblog : #Coronavirus, 3.678 nuovi casi nelle ultime 24 ore con 125mila tamponi. Altri 31 decessi. Speranza: “La situazione… - MauroBeltramo : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, 08/10/20 • Attualmente positivi: 65.952 • Deceduti: 36.083 (+22, +0,06%) • Dimessi/Guariti: 236.363 (+1.060… - SassiLive : CORONAVIRUS IN ITALIA, BOLLETTINO 8 OTTOBRE: 22 MORTI, 4458 CASI POSITIVI, 1060 GUARITI -