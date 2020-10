Cashback, bancomat e carta di credito: zero commissioni per le spese fino a 5 euro (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il piano cashless che prenderà il via il primo dicembre prevede anche l'azzeramento delle commissioni sui pagamenti fino a 5 euro. oltre al bonus Cashback, che prevede il rimborso del 10% delle spese ... Leggi su today (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il piano cashless che prenderà il via il primo dicembre prevede anche l'azzeramento dellesui pagamentia 5. oltre al bonus, che prevede il rimborso del 10% delle...

neXtquotidiano : Cashback: cosa bisogna fare per ottenere il rimborso per le spese con carta e bancomat - clikservernet : Cashback: cosa bisogna fare per ottenere il rimborso per le spese con carta e bancomat - Noovyis : (Cashback: cosa bisogna fare per ottenere il rimborso per le spese con carta e bancomat) Playhitmusic -… - Notiziedi_it : Cashback, bancomat e carta di credito: zero commissioni per le spese fino a 5 euro - Today_it : Cashback, bancomat e carta di credito: zero commissioni per le spese fino a 5 euro -