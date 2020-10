Casadei | Miretti e non solo | ecco i 5 baby citati tra i migliori 60 del mondo

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Come ogni anno, il Guardian ha pubblicato la lista dei 60under 17 del. Fra questi ce ne sono 5 che giocano in Italia. Dimo Krastev, Fiorentina – Figlio d’arte (anche suo padre giocava a calcio), Krastev è nell’Under 17 della Viola dalla scorsa stagione. È un centrocampista, ma può essere schierato anche come difensore centrale. Nell’ultimo anno, ha vinto la Coppa Italia Primavera, battendo in finale il Verona per 1-0. È anche capitano della Bulgaria Under 17. Samuel Iling-Junior, Juventus – L’ala sinistra è il nuovo arrivato a Torino, ma ha già fornito un assist nella partita d’esordio, persa 3-1 contro il Milan. Nell’ultima stagione ha giocato nel Chelsea Under 18, dove è considerato uno dei giocatori più di prospettiva in ...