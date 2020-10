Caro Napolista, la tua informazione è rivoluzionaria: dici che di medicina deve parlare chi ha studiato (Di giovedì 8 ottobre 2020) Cari amici del Napolista, probabilmente ve ne sarete accorti, ma oggi siete a tutti gli effetti un giornale “rivoluzionario”. Mi spiego meglio: Sono un giovane medico che lavora anche per l’ASL Napoli 1 e chiarisco sin da subito a voi ciò che mi tocca spesso specificare ai miei contatti più stretti, ovvero che non mi occupo direttamente di covid. Ma in questi giorni concitati di un Juve-Napoli surreale, mi ha preso una gran voglia di scrivervi, dopo anni di lettura in silenzio. Non per vantarmi, ma ho resistito anche nei periodi di più violento disaccordo. Non sono mai stato ancelottiano né rafaelita, Sarri l’ho amato e Insigne mi sta addirittura simpatico, giusto per farvi apprezzare il mio impegno nel tacere e riconoscere che il mio campo è un altro. E ciò dicendo tocco subito il centro della ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 8 ottobre 2020) Cari amici del, probabilmente ve ne sarete accorti, ma oggi siete a tutti gli effetti un giornale “rivoluzionario”. Mi spiego meglio: Sono un giovane medico che lavora anche per l’ASL Napoli 1 e chiarisco sin da subito a voi ciò che mi tocca spesso specificare ai miei contatti più stretti, ovvero che non mi occupo direttamente di covid. Ma in questi giorni concitati di un Juve-Napoli surreale, mi ha preso una gran voglia di scrivervi, dopo anni di lettura in silenzio. Non per vantarmi, ma ho resistito anche nei periodi di più violento disaccordo. Non sono mai stato ancelottiano né rafaelita, Sarri l’ho amato e Insigne mi sta addirittura simpatico, giusto per farvi apprezzare il mio impegno nel tacere e riconoscere che il mio campo è un altro. E ciò dicendo tocco subito il centro della ...

