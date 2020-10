Caritas-Migrantes: l'impatto del decreto Salvini sugli oltre 5 milioni di immigrati in Italia (Di giovedì 8 ottobre 2020) Quali sono i numeri reali di quella che viene percepita come una 'invasione'. Effetti su fasce più povere, occupazione, scuola e la salute Leggi su tg.la7 (Di giovedì 8 ottobre 2020) Quali sono i numeri reali di quella che viene percepita come una 'invasione'. Effetti su fasce più povere, occupazione, scuola e la salute

vaticannews_it : #8Oct 'Conoscere per comprendere è un invito del #Papa ed è un impegno - ha detto il segretario generale della… - PaoloAcciai : 29° Rapporto Immigrazione Caritas-Migrantes - giuliog : RT @vaticannews_it: #8Oct 'Conoscere per comprendere è un invito del #Papa ed è un impegno - ha detto il segretario generale della @UCSCEI… - giuliog : RT @agensir: Caritas-Migrantes, oltre 5,3 milioni di immigrati in Italia. Trend in diminuzione e nessun allarme sanitario - giuliog : RT @Avvenire_Nei: Il rapporto #Caritas #Migrantes #Immigrati più colpiti dalla pandemia, studenti a rischio abbandono -