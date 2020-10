“Campagna elettorale sulla nostra pelle”: ultimatum di sindacati e operai Whirlpool (Di giovedì 8 ottobre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – Il 31 ottobre, giorno in cui la Whirlpool potrebbe lasciare Napoli, è dietro l’angolo ma a far rumore sulla vertenza, più dei cori degli operi, è l’imbarazzante silenzio che arriva dalle istituzioni. I sindacati ora chiedono così che il Governo convochi il tavolo al ministero dando seguito alle promesse fatte nelle piazze napoletane prima delle elezioni. “Durante la campagna elettorale – spiegano le sigle sindacali- numerosi esponenti della maggioranza di primissimo piano hanno rassicurato i lavoratori, del fatto che l’interessamento del Governo avrebbe ostacolato la chiusura del sito di Napoli; ma a queste promesse fatte in piazza non è seguita nessuna azione concreta e nemmeno la convocazione del tavolo di ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 8 ottobre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – Il 31 ottobre, giorno in cui lapotrebbe lasciare Napoli, è dietro l’angolo ma a far rumorevertenza, più dei cori degli operi, è l’imbarazzante silenzio che arriva dalle istituzioni. Iora chiedono così che il Governo convochi il tavolo al ministero dando seguito alle promesse fatte nelle piazze napoletane prima delle elezioni. “Durante la campagna– spiegano le sigle sindacali- numerosi esponenti della maggioranza di primissimo piano hanno rassicurato i lavoratori, del fatto che l’interessamento del Governo avrebbe ostacolato la chiusura del sito di Napoli; ma a queste promesse fatte in piazza non è seguita nessuna azione concreta e nemmeno la convocazione del tavolo di ...

