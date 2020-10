Camorra | confiscati indennità e vitalizio da percepire per ex consigliere regionale condannato

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – Le indennità maturate durante la carica di(2005-2010) e ilancora da, oltre a beni mobili e immobili, per un valore totale di 4 milioni di euro, sono statidalla Polizia di Stato e dalla Guardia di Finanza di Caserta a Nicola Ferraro, 59enne exdell’Udeur, imprenditore dei rifiuti ritenuto un colletto bianco del clan dei Casalesi,con sentenza definitiva per concorso esterno in associazione camorristica. Poliziotti e finanzieri hanno eseguito il decreto emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Il provvedimento rappresenta la fase conclusiva di un’articolata ...