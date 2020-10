Calciomercato Juventus | la bomba dalla Spagna | “prenotato il primo colpo per la prossima stagione”

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 8 ottobre 2020)– Tra presente e futuro. Lanon sta a guardare, i bianconeri sono stati protagonisti dell’ultima sessione di, l’ultimo giorno è stato piazzato ilFederico Chiesa, un calciatore in grado di fare la differenza per il presente e per il futuro. La dirigenza programma tutte le mosse e starebbe pensando anche allastagione, secondo voci provenienti, contatti con il Barcellona per Ousmane Dembelè. L’esperienza con la maglia blaugrana non è stata positiva per l’ex Borussia Dortmund, chiamato a sostituire Neymar non è riuscito ad esprimersi al meglio. Il francese ha rifiutato la proposta del Manchester United ed avrebbe messo ...