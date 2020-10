Calciomercato Juventus, ancora niente rinnovo per Dybala: slitta tutto? (Di giovedì 8 ottobre 2020) La Juventus ha da poco finito la sua sessione di Calciomercato decisamente in crescendo, con un colpaccio messo a segno proprio l’ultimo giorno, Federico Chiesa dalla Fiorentina. Ma per i dirigenti bianconeri i lavoro non è di certo finito, difatti dovranno sciogliere ancora dei nodi riguardanti la rosa attuale. Oltre al futuro sempre più buio per Sami Khedira, escluso anche dalla lista Champions dopo non esser riuscito a trovare un accordo per la risoluzione del contratto, tiene banco anche la situazione del prolungamento di Dybala non ancora arrivato. L’attaccante argentino dopo aver preso incarico della pesantissima numero 10, ha dimostrato sul campo a centralità della sua figura e vorrebbe che fosse rispecchiato anche dal proprio accordo con la Vecchia Signora. LEGGI ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 8 ottobre 2020) Laha da poco finito la sua sessione didecisamente in crescendo, con un colpaccio messo a segno proprio l’ultimo giorno, Federico Chiesa dalla Fiorentina. Ma per i dirigenti bianconeri i lavoro non è di certo finito, difatti dovranno scioglieredei nodi riguardanti la rosa attuale. Oltre al futuro sempre più buio per Sami Khedira, escluso anche dalla lista Champions dopo non esser riuscito a trovare un accordo per la risoluzione del contratto, tiene banco anche la situazione del prolungamento dinonarrivato. L’attaccante argentino dopo aver preso incarico della pesantissima numero 10, ha dimostrato sul campo a centralità della sua figura e vorrebbe che fosse rispecchiato anche dal proprio accordo con la Vecchia Signora. LEGGI ...

