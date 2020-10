Calcio Napoli: negativi tutti i tamponi della prima squadra, positivo un Primavera (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il Calcio Napoli ha reso noto che sono tutti negativi al Covid-19 gli ultimi tamponi effettuati ai componenti del gruppo squadra. Il Calcio Napoli ha reso noto che sono “tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati ieri mattina ai componenti del gruppo squadra. Manca solo il tampone di Stanislav Lobotka che non e’ stato ancora … Leggi su 2anews (Di giovedì 8 ottobre 2020) Ilha reso noto che sonoal Covid-19 gli ultimieffettuati ai componenti del gruppo. Ilha reso noto che sono “al Covid-19 ieffettuati ieri mattina ai componenti del gruppo. Manca solo il tampone di Stanislav Lobotka che non e’ stato ancora …

