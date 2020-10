Calcio | Lippi | “Mancini ha riportato entusiasmo Conte? E’ un vincente | il divario con la Juve si è ridotto”

Leggi su sportface

(Di giovedì 8 ottobre 2020) “Nessuno si aspettava questo peggioramento che c’e’ stato negli ultimi mesi. Fino alla fine del campionato scorso le cose sono andate bene, ma ora dai casi di Genoa e Napoli in poi, ogni giorno vengono fuori altri positivi. Il punto e’ che se abbiamo accettato un protocollo dobbiamo andare avanti rispettandolo. Sono molto curioso di vedere cosa fara’ la giustizia sportiva perche’ non si possono creare precedenti”. Questo il pensiero di Marcelloche in video-collegamento con Sky Sport 24, ha voluto dire la sua in merito al periodo che sta vivendo ildopo le tante positività al Covid-19. In merito al lavoro che sta portando avanti Roberto Mancini in Nazionale, ha proseguito: “Il suo lavoro e’ stato splendido, ha cominciato a mandare messaggi anche alle societa’ convocando ...