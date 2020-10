Cagliari, Ounas: «Mi sento pronto per il calcio italiano. Ecco il mio ruolo» (Di giovedì 8 ottobre 2020) Adam Ounas ha parlato in conferenza stampa presentandosi ai tifosi e ai media: queste le sue parole Adam Ounas ha parlato in conferenza stampa presentandosi ai tifosi e ai media. Le sue parole. LEGGI SU Cagliari NEWS 24 LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE IL ruolo IN CAMPO – «Ho parlato con il mister e sa che il mio posto preferito è sulla fascia destra, ma posso giocare anche come trequartista. Sono pronto a mettermi in gioco ed a fare ciò che Di Francesco mi chiederà». LE OFFERTE DELL’ANNO SCORSO – «L’anno scorso, oltre al Cagliari, avevo anche offerte di altre squadre. Ho scelto il Nizza perché mi sembrava la cosa migliore per me, dopo che non ho giocato per due anni. Ho preferito ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 ottobre 2020) Adamha parlato in conferenza stampa presentandosi ai tifosi e ai media: queste le sue parole Adamha parlato in conferenza stampa presentandosi ai tifosi e ai media. Le sue parole. LEGGI SUNEWS 24 LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE ILIN CAMPO – «Ho parlato con il mister e sa che il mio posto preferito è sulla fascia destra, ma posso giocare anche come trequartista. Sonoa mettermi in gioco ed a fare ciò che Di Francesco mi chiederà». LE OFFERTE DELL’ANNO SCORSO – «L’anno scorso, oltre al, avevo anche offerte di altre squadre. Ho scelto il Nizza perché mi sembrava la cosa migliore per me, dopo che non ho giocato per due anni. Ho preferito ...

Durante la conferenza di Adam Ounas alla Sardegna Arena, era presente anche il ds del Cagliari Pierluigi Carta, che ha parlato del mercato appena terminato Questo pomeriggio la sala stampa della ...

