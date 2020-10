Cagliari, è morto Marco Diana: l'ex maresciallo sardo era il simbolo della lotta all'uranio impoverito (Di giovedì 8 ottobre 2020) è morto a 50 anni Marco Diana , l'ex maresciallo dell'Esercito di Villamassargia, nel Sulcis, in Sardegna , considerato il simbolo della lotta all'uranio impoverito. Aveva combattuto prima come ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 8 ottobre 2020)a 50 anni, l'exdell'Esercito di Villamassargia, nel Sulcis, in Sardegna , considerato ilall'. Aveva combattuto prima come ...

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari è Cagliari, la polizia individua gli ingegnosi autori di un colpo in gioielleria La Nuova Sardegna Inchiesta sulla Saras di Moratti, avrebbe ricevuto petrolio dell’Isis

Secondo un’inchiesta aperta dalla procura antiterrorismo di Cagliari tra il 2015 e il 2016 un carico di petrolio dell’Isis sarebbe giunto in Sardegna presso la raffineria Saras della famiglia Moratti.

Volotea, più voli da e per Palermo: ecco le 15 nuove rotte attive da Natale 2020

A Punta Raisi, Volotea propone un totale di 15 rotte, 5 internazionali (Bilbao, Lione, Malaga, Nantes e Nizza) e 10 in Italia (Ancona, Bari, Cagliari, Genova, Napoli, Pescara, Torino, Trieste ...

