Cagliari | ds | Così è sfumato il ritorno di Nainggolan

(ANSA) - CAGLIARI, 08 OTT - Adam Ounas pronto all'esordio contro il Torino alla ripresa del campionato: classe 1996, arriva in rossoblù dal ...Adam Ounas pronto all'esordio contro il Torino alla ripresa del campionato: classe 1996, arriva in rossoblù dal Napoli, in prestito con diritto di riscatto. Ruolo? "Ho parlato con il mister - ha detto ...