Buongiorno dalla Borsa 8 ottobre 2020

(Di giovedì 8 ottobre 2020) (Tele) – A New York, chiude in deciso rialzo il Dow Jones (+1,91%), che raggiunge i 28.303,46 punti; sulla stessa linea, chiude in corsa il Nasdaq 100, che termina gli scambi a 11.503,19 punti. Tokyo guadagna bene e porta a casa un +0,96%, terminando la sessione a 23.647,1 punti. Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. In luce Francoforte, con un ampio progresso dello 0,77%; senza slancio Londra, che negozia con un +0,12%; si muove in modesto rialzo Parigi, evidenziando un incremento dello 0,54%. Risultato positivo a Piazza Affari per il settore servizi finanziari, con un +1,32% sul precedente. Balza in avanti doValue, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell’1,98%. Si attende domaniFrancia, ...