"Bullizzato ho abbandonato la scuola. Vivo da 7 anni in casa con il Pc. Sono un hikikomori"

Una stanza, due finestre, un divano, un appendiabiti e una scrivania. E il monitor del computer sempre acceso, unico contatto con il mondo esterno. Marco Brocca, 25, da sette vive in questo suo rifugio a Treviso. Esce solo per prepararsi da mangiare, quando la madre Patrizia, infermiera, e la sorella diciottenneassenti, e per le visite mediche. Da sempre affetto da una dermatite cronica, Brocca soffre di un disagio adattivo sociale tipico dei ragazzi giapponesi. È un, che significa "stare in disparte". Il Corriere della Sera lo ha intervistato. Soffro da sempre di una dermatite cronica. Per il 40 per cento è stata all'origine della separazione dei miei. Mio padre è un no vax, voleva curarmi con l'omeopatia. Sosteneva che ero stato rovinato all'età di 3 ...