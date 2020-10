Brescia, il ritorno di Lopez: “Ho tanto entusiasmo, qui per migliorare. Unico obiettivo? La Serie A…” (Di giovedì 8 ottobre 2020) Diego Lopez, nuovo allenatore del Brescia, si presenta in conferenza stampa.Il tecnico ha commentato il suo ritorno sulla panchina delle Rondinelle, prendendo il posto di Luigi Delneri che è stato allontanato dopo solo due partite di campionato.L’ESONERO - "Non è stato un problema di stima da parte del presidente, quella rimane. Lui prende delle decisioni, ma non capita soltanto qui a Brescia. Mi è capitato altre volte. La cosa importante è essere tornato con tanta voglia di far bene. Io potevo anche scegliere di non tornare, ma l'ho fatto perché ho voglia di riscatto. Io non sono qui per la stima del presidente, ma perché ho voglia di riprendere il lavoro iniziato qualche mese fa. Siamo andati in B insieme e insieme dobbiamo tornare. Il contratto? ... Leggi su mediagol (Di giovedì 8 ottobre 2020) Diego, nuovo allenatore del, si presenta in conferenza stampa.Il tecnico ha commentato il suosulla panchina delle Rondinelle, prendendo il posto di Luigi Delneri che è stato allontanato dopo solo due partite di campionato.L’ESONERO - "Non è stato un problema di stima da parte del presidente, quella rimane. Lui prende delle decisioni, ma non capita solqui a. Mi è capitato altre volte. La cosa importante è essere tornato con tanta voglia di far bene. Io potevo anche scegliere di non tornare, ma l'ho fatto perché ho voglia di riscatto. Io non sono qui per la stima del presidente, ma perché ho voglia di riprendere il lavoro iniziato qualche mese fa. Siamo andati in B insieme e insieme dobbiamo tornare. Il contratto? ...

