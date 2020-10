Borussia Dortmund, ds Zorc: “Hakimi? Non è necessario correre sempre a 35 km/h” (Di giovedì 8 ottobre 2020) “Hakimi o Meunier? Sarebbe come paragonare le pere con le mele. Thomas è utile per il nostro gioco, per le sue abilità e per la sua fisicità. Sta svolgendo bene i compiti che gli sono stati chiesti. E poi, non è necessario che corra sempre a 35 chilometri all’ora“. Queste sono le recenti e pungenti dichiarazioni di Michael Zorc, direttore sportivo del Borussia Dortmund, rilasciate per le colonne di Kicker. Il dirigente della società teutonica ha esplicitato di preferire la duttilità tattica di Thomas Meunier, piuttosto che l’esplosività di Achraf Akimi, quest’ultimo trasferitosi all’Inter. Leggi su sportface (Di giovedì 8 ottobre 2020) “Hakimi o Meunier? Sarebbe come paragonare le pere con le mele. Thomas è utile per il nostro gioco, per le sue abilità e per la sua fisicità. Sta svolgendo bene i compiti che gli sono stati chiesti. E poi, non èche corraa 35 chilometri all’ora“. Queste sono le recenti e pungenti dichiarazioni di Michael, direttore sportivo del, rilasciate per le colonne di Kicker. Il dirigente della società teutonica ha esplicitato di preferire la duttilità tattica di Thomas Meunier, piuttosto che l’esplosività di Achraf Akimi, quest’ultimo trasferitosi all’Inter.

