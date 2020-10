Borja Mayoral | “Tutte le strade portano a Roma”

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Arrivato a Roma nelle ultime settimane di mercato,è pronto a vestire la maglia dei giallorossi. Su twitter l’attaccante ex Real Madrid ha scherzato su una vecchia foto vicino all’armadietto di Francesco Totti: “Qualche anno fa ho scattato questa foto con La Leggenda Francesco Totti, in quello che, senza saperlo, sarebbe diventato il mio nuovo stadio. Oggi sono qui. Tutte lea Roma”. Hace unos años me hice esta foto junto a La Leyenda Francesco Totti, en el que, sin llegar a imaginármelo, iba a ser mi futuro estadio. Hoy estoy aquí “Todos los caminos llevan a Roma” #ASRoma ##BM pic.twitter.com/66hNqbP4P7 —...