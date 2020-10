Bonus 600 euro Inps: respinte 400 mila domande, ecco le motivazioni (Di giovedì 8 ottobre 2020) Le ultime sul Bonus 600 euro Inps: sarebbero state respinte oltre 400 mila domande, mentre altri attendono ancora l’importo. L’odissea dell’indennità Covid-19 non sembra essere finita: dopo un giorno start da incubo, con blocchi e down del sito e gravi problemi di violazione della privacy, le cose sembravano essere tornate alla normalità e tra il 15 e il 17 aprile una buona parte di Bonus è stata erogata alle persone richiedenti. Effettivamente non è stato rispetto alcun ordine prioritario considerando le tempistiche di presentazione delle domande e così c’è chi ha presentato domanda “in ritardo” e non il giorno 1 e ha percepito l’indennità di chi invece ha fatto ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 8 ottobre 2020) Le ultime sul600: sarebbero stateoltre 400, mentre altri attendono ancora l’importo. L’odissea dell’indennità Covid-19 non sembra essere finita: dopo un giorno start da incubo, con blocchi e down del sito e gravi problemi di violazione della privacy, le cose sembravano essere tornate alla normalità e tra il 15 e il 17 aprile una buona parte diè stata erogata alle persone richiedenti. Effettivamente non è stato rispetto alcun ordine prioritario considerando le tempistiche di presentazione dellee così c’è chi ha presentato domanda “in ritardo” e non il giorno 1 e ha percepito l’indennità di chi invece ha fatto ...

CinqueRighe : SINDACATI - Coldiretti, Dai ristoranti agli Agriturismi Bonus Filiera Italia da 600 milioni - - alesvema : @Libero_official che chiedano i bonus che hanno dato a imprenditori, notai e commercialisti solo dei deficienti pot… - xxxanderCom : RT @ci_tiziana: Ubaldo Bocci, 277 mila euro annui nella dichiarazione 2019, consigliere comunale di Firenze in quota Lega, ha ammesso di av… - DarioPanzac89 : RT @patriziaprestip: Il ministro @vinspadafora ha annunciato che sono arrivati dal @MEF_GOV le risorse per il bonus 600 euro di giugno dest… - coldirettisicil : RT @coldiretti: Bonus ristoranti, 600 milioni in tavola: ecco il contributo per comprare Made in Italy. Esercenti: 'Non sono sufficienti' |… -

Ultime Notizie dalla rete : Bonus 600 Bonus 600 euro: nuovi beneficiari? The Wam Autonomi e partite Iva dell'Umbria alla manifestazione di Roma: "Siamo stremati"

Le partite Iva dell’Umbria alla manifestazione di protesta che si è svolta, ieri mattina, sotto la sede del l’Inps di Roma .

Agriturismo, Cia: persi 600 milione nel 2020

Sostenibile e lento, costruito sul valore dell’esperienza all’aria aperta e sull’economia delle relazioni umane, in connessione con ...

Le partite Iva dell’Umbria alla manifestazione di protesta che si è svolta, ieri mattina, sotto la sede del l’Inps di Roma .Sostenibile e lento, costruito sul valore dell’esperienza all’aria aperta e sull’economia delle relazioni umane, in connessione con ...