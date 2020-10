Bollettino tragico, il virus galoppa: impressionante botto di contagi, 22 morti. Campania, Puglia, Lombardia: è allarme (Di giovedì 8 ottobre 2020) Corrono in modo inquietante i numeri del Bollettino della protezione civile relativi al coronavirus: nelle ultime 24 ore, i nuovi positivi sono 4.458, dato più alto dal 4 aprile a questa parte (ieri i nuovi positivi erano 3.678). Un balzo enorme. I morti sono 22 (ieri 31 le vittime), 1.060 i guariti. I ricoverati nelle terapie intensive salgono di 21 unità, i ricoverati con sintomi salgono di 143 unità. In totale nelle terapie intensive sono ricoverate 358 persone; i ricoverati con sintomi totali sono 3.935. In totale, i tamponi effettuati sono 128.098 (2.884 in più rispetto al giorno precedente). Attualmente i soggetti positivi di cui si ha certezza sono 65.952, in aumento del 5,4% rispetto alla vigilia; il conteggio sale a 338.398 persone se nel computo si considerano anche morti ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 ottobre 2020) Corrono in modo inquietante i numeri deldella protezione civile relativi al corona: nelle ultime 24 ore, i nuovi positivi sono 4.458, dato più alto dal 4 aprile a questa parte (ieri i nuovi positivi erano 3.678). Un balzo enorme. Isono 22 (ieri 31 le vittime), 1.060 i guariti. I ricoverati nelle terapie intensive salgono di 21 unità, i ricoverati con sintomi salgono di 143 unità. In totale nelle terapie intensive sono ricoverate 358 persone; i ricoverati con sintomi totali sono 3.935. In totale, i tamponi effettuati sono 128.098 (2.884 in più rispetto al giorno precedente). Attualmente i soggetti positivi di cui si ha certezza sono 65.952, in aumento del 5,4% rispetto alla vigilia; il conteggio sale a 338.398 persone se nel computo si considerano anche...

Coronavirus, Augusto Minzolini: "I giornaloni si sono accorti solo oggi che il governo non ha fatto niente"

