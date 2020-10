Bollettino oggi 8 ottobre: contagi, morti e guariti regione per regione (Di giovedì 8 ottobre 2020) Ecco il Bollettino dell’emergenza coronavirus, regione per regione, aggiornato a giovedì 8 ottobre. Prosegue incessantemente il lavoro di analisi della curva epidemiologica del Ministero della Salute, che in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità, come di consueto, ha pubblicato il Bollettino quotidiano. oggi si registrano 4.458 nuovi contagi, 22 morti, 1.060 guariti, 3.376 nuovi positivi (totale 65.952), 128.098 tamponi, 358 ricoverati in terapia intensiva (+21), 3.925 ricoverati negli altri reparti (+143). IL Bollettino regione PER regione – 8 ottobre Leggi su sportface (Di giovedì 8 ottobre 2020) Ecco ildell’emergenza coronavirus,per, aggiornato a giovedì 8. Prosegue incessantemente il lavoro di analisi della curva epidemiologica del Ministero della Salute, che in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità, come di consueto, ha pubblicato ilquotidiano.si registrano 4.458 nuovi, 22, 1.060, 3.376 nuovi positivi (totale 65.952), 128.098 tamponi, 358 ricoverati in terapia intensiva (+21), 3.925 ricoverati negli altri reparti (+143). ILPER– 8

