Bollettino Lombardia oggi | morti | contagi e guariti di giovedì 8 ottobre

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Ecco ildell’emergenza Coronavirus nella Regioneaggiornato a giovedì 8. La seconda ondata è ormai arrivata in Italia ed è da tenere d’occhio la curva epidemiologica nella regione dalla quale è partito tutto nello scorso inverno.si registrano 683 nuovi, 1 morto, 153, 22.069 tamponi, 41 ricoverati in terapia intensiva (+1), 361 ricoverati negli altri reparti (+22).

RegLombardia : #LNews anche questa settimana (bollettino dall’Istituto superiore di Sanità) la Lombardia ha un indice di contagios… - sportface2016 : #Coronavirus | Ecco i dati odierni della Regione #Lombardia #covid19 - serebellardinel : RT @dukana2: Bollettino contagi #Covid19 #Milano e #Lombardia: mai così tanti contagi da maggio, boom di ricoveri...#TornateLiberi con #Zan… - CarieriF : RT @dukana2: Bollettino contagi #Covid19 #Milano e #Lombardia: mai così tanti contagi da maggio, boom di ricoveri...#TornateLiberi con #Zan… - dukana2 : RT @dukana2: Bollettino contagi #Covid19 #Milano e #Lombardia: mai così tanti contagi da maggio, boom di ricoveri...#TornateLiberi con #Zan… -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Lombardia

Sempre mercoledì erano cinque i decessi associati al covid in Lombardia, che arriva così a 16.978 morti positivi al virus. Mascherina sempre. Anche all'aperto. Da giovedì 8 ottobre entra in vigore il ...La vice di Biden frena il repubblicano: non mi interrompa Milano, 8 ott. (askanews) - “Mr vice presidente, sto parlando io”.