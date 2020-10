Bollettino Coronavirus Lombardia oggi: i dati della Regione per l’8 ottobre (Di giovedì 8 ottobre 2020) Dopo i 520 i nuovi positivi e i 5 decessi di ieri l’aggiornamento sulla situazione del Coronavirus in Lombardia con i dati della Regione: 683 casi e un decesso. Sono stati effettuati 22.069 tamponi. Salgono i pazienti in terapia intensiva: oggi sono 41, uno in più di ieri. Anche i ricoverati sono in aumento: 351 in crescita di 22. Bollettino Coronavirus Lombardia oggi: i dati della Regione per l’8 ottobre Proporrò a Regione Lombardia di fare una rete di sorveglianza con la medicina generale e la pediatria sulle malattie infettive, perché sarebbe ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 8 ottobre 2020) Dopo i 520 i nuovi positivi e i 5 decessi di ieri l’aggiornamento sulla situazione delincon i: 683 casi e un decesso. Sono stati effettuati 22.069 tamponi. Salgono i pazienti in terapia intensiva:sono 41, uno in più di ieri. Anche i ricoverati sono in aumento: 351 in crescita di 22.: iper l’8Proporrò adi fare una rete di sorveglianza con la medicina generale e la pediatria sulle malattie infettive, perché sarebbe ...

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 7 ottobre: 3.678 nuovi casi e 31 morti - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 4 ottobre: 2.578 nuovi casi e 18 morti - Corriere : Coronavirus, in Italia 2.844 nuovi contagi con 119mila tamponi e 27 morti. 401 casi in... - ilgiornalelocal : IL BOLLETTINO #Coronavirus in #Campania, altro record di positivi - LameziaClick : Coronavirus, il Bollettino della Regione Calabria dell'8 ottobre: 2.146 (+21 rispetto a ieri)… -