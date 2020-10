Bollettino, coronavirus in Italia: i dati di oggi 8 ottobre 2020 (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il Bollettino anche oggi non è rassicurante. Il Covid-19 continua a diffondersi irrefrenabile; in Campania si segnalano ben 757 positivi. Di seguito i dati Il Bollettino relativo alla situazione-coronavirus in Italia è stato diramato anche oggi, 8 ottobre 2020, come di consueto. I dati continuano a non essere rincuoranti. 683 nuovi casi in Lombardia, 491 in Veneto in 339 Toscana. Sono 248 i nuovi positivi in Puglia e in cima a tutte la Campania con ben 757 casi. Di seguito i dati aggiornati: CASI 4458 su 68985 CT = 6.46% (ieri 3678 su 80387 = 4.58%) di cui 2038 CS = 46% • MORTI 22 (ieri 31) • GUARITI 1060 su 59113 tamponi di controllo (ieri 1204 su 44927) • TI +21 (ieri +18, ... Leggi su zon (Di giovedì 8 ottobre 2020) Ilanchenon è rassicurante. Il Covid-19 continua a diffondersi irrefrenabile; in Campania si segnalano ben 757 positivi. Di seguito iIlrelativo alla situazione-inè stato diramato anche, 8, come di consueto. Icontinuano a non essere rincuoranti. 683 nuovi casi in Lombardia, 491 in Veneto in 339 Toscana. Sono 248 i nuovi positivi in Puglia e in cima a tutte la Campania con ben 757 casi. Di seguito iaggiornati: CASI 4458 su 68985 CT = 6.46% (ieri 3678 su 80387 = 4.58%) di cui 2038 CS = 46% • MORTI 22 (ieri 31) • GUARITI 1060 su 59113 tamponi di controllo (ieri 1204 su 44927) • TI +21 (ieri +18, ...

