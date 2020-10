Boga: «Mi volevano Napoli, Rennes e club tedeschi. Ho scelto il Sassuolo» (Di giovedì 8 ottobre 2020) Jeremie Boga è stato uno dei pezzi pregiati del mercato nonostante il Covid-19 lo abbia tenuto fermo ai box per più di 40 giorni. Il Sassuolo alla fine è riuscito a trattenerlo. L’estroso esterno francese è stato intervista dal Telefoot ed ha svelato i club che lo hanno cercato con maggiore insistenza. «Ci sono stati dei contatti con il Napoli, con il Rennes e con alcuni club tedeschi – ha detto -. Alla fine ho deciso di rimanere in neroverde. Ho parlato con il club, questo è un club ambizioso e ho deciso di restare ancora a Sassuolo un altro anno, sono felice di ripartire ». Foto: Twitter ufficiale Sassuolo L'articolo ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 8 ottobre 2020) Jeremieè stato uno dei pezzi pregiati del mercato nonostante il Covid-19 lo abbia tenuto fermo ai box per più di 40 giorni. Ilalla fine è riuscito a trattenerlo. L’estroso esterno francese è stato intervista dal Telefoot ed ha svelato iche lo hanno cercato con maggiore insistenza. «Ci sono stati dei contatti con il, con ile con alcuni– ha detto -. Alla fine ho deciso di rimanere in neroverde. Ho parlato con il, questo è unambizioso e ho deciso di restare ancora aun altro anno, sono felice di ripartire ». Foto: Twitter ufficialeL'articolo ...

