Bmw a Città della Scienza | ecco modelli ibridi ed elettrici

#ElectrifYou è l'evento itinerante di BMW Group Italia che fa tappa in cinque città italiane (Roma, Milano, Napoli, Bologna, Firenze) per far conoscere la EV culture e promuovere la strategia del gruppo in tema di sostenibilità. Il BMW Group è tra i leader della mobilità elettrica con il debutto del brand BMW all'inizio del decennio scorso e investe costantemente in ricerca e sviluppo per migliorare le tecnologie necessarie alla riduzione di consumi ed emissioni, lungo tutta la catena del valore. Il Gruppo ha ribadito la volontà di rispettare tutti gli impegni in tema di emissioni di CO2 sia per il 2020 che per il 2021 e ha confermato sia l'investimento di 30 miliardi per la mobilità sostenibile entro il 2025 che i 25 modelli elettrificati in gamma entro il 2023.

