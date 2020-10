Bla Bla di Anna e Gué Pequeno, il nuovo singolo dopo il successo di Bando (Di giovedì 8 ottobre 2020) Bla Bla di Anna e Gué Pequeno è disponibile in tutti gli store digitali. Il nuovo singolo di Anna è una collaborazione con uno dei rapper più apprezzati del panorama musicale italiano ed è prodotto da Merk & Kremont, Eugenio Maimone e Leonardo Grillotti. Il brano arriva dopo la collaborazione di Anna con The Night Skinny, produttore del freestyle che la cantante ha firmato per la serie Red Bull 64 Bars. Ha aperto la strada ad una nuova serie di attività artistiche di Anna, brani che verranno rilasciati questo autunno. Il primo è il featuring di Anna e Gué Pequeno sulle note di Bla Bla, il nuovo brano già disponibile in streaming ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 8 ottobre 2020) Bla Bla die Guéè disponibile in tutti gli store digitali. Ildiè una collaborazione con uno dei rapper più apprezzati del panorama musicale italiano ed è prodotto da Merk & Kremont, Eugenio Maimone e Leonardo Grillotti. Il brano arrivala collaborazione dicon The Night Skinny, produttore del freestyle che la cantante ha firmato per la serie Red Bull 64 Bars. Ha aperto la strada ad una nuova serie di attività artistiche di, brani che verranno rilasciati questo autunno. Il primo è il featuring die Guésulle note di Bla Bla, ilbrano già disponibile in streaming ...

Anna feat Gue Pequeno, il testo di "Bla bla"

La collaborazione con Gué Pequeno arriva dopo quella con The Night Skinny, produttore del freestyle che Anna ha firmato per la serie Red Bull 64 Bars e che ha aperto la nuova stagione di uscite di Ann ...

