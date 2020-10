Bild dura con Douglas Costa | «Serve al Bayern il ritorno di questo “mercenario”?»

Leggi su alfredopedulla

Non va tanto per il sottile il giornale tedesco nei confronti di. Il popolare quotidiano, in riferimento al in Bundesliga dell'ex calciatore della Juventus, arriva a chiedersi a cosa serva «"mercenario" al Monaco». Il riferimento al termine mercenario è alle parole di Uli Hoeness, presidente dei bavaresi quando il brasiliano si trasferì a Torino.