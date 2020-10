Berlusconi e gli addii milionari: non solo la Pascale nella lista dell’ex premier (Di giovedì 8 ottobre 2020) Berlusconi ha avuto una vita sentimentale intensa, ma anche tanti amici che hanno beneficiato della sua generosità economica. La lista è lunga L’ex premier ha sempre avuto al suo fianco delle belle donne, ma anche degli amici che hanno potuto beneficiare della generosità dell’imprenditore e uomo politico. Della vita del leader di Forza Italia si … L'articolo Berlusconi e gli addii milionari: non solo la Pascale nella lista dell’ex premier proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 8 ottobre 2020)ha avuto una vita sentimentale intensa, ma anche tanti amici che hanno beneficiato della sua generosità economica. Laè lunga L’exha sempre avuto al suo fianco delle belle donne, ma anche degli amici che hanno potuto beneficiare della generosità dell’imprenditore e uomo politico. Della vita del leader di Forza Italia si … L'articoloe gli: nonladell’exproviene da leggilo.org.

berlusconi : Sto partecipando alla sessione del Parlamento Ue votando da remoto i vari provvedimenti. Questa crisi ha reso ancor… - gzibordi : DALLA PARTE DI CONTE O DA QUELLA DI TRUMP? - BECCHI E ZIBORDI: ''IL PRESIDENTE USA HA 74 ANNI, È SOVRAPPESO, MA HA… - LorenzoT86 : @carloalberto @CarlJ2000 Vuole solo i voti dei liberali, per poi fare lo statalista dirigista una volta al potere.… - pigardi : @CarloCalenda @carlozanolini Non è vero, sono uguali a molti altri che li hanno preceduti; i più recenti, Berluscon… - comedian72 : Anche il padre di Berlusconi e Berlusconi stesso aiutavano gli anti Fascisti ed i militari in fuga dopo la resa bad… -