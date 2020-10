Benzema: «Ora sono libero, con Cristiano Ronaldo ho cambiato stile» (Di giovedì 8 ottobre 2020) La cessione di Cristiano Ronaldo alla Juventus ha permesso al Real Madrid di liberare tutto il potenziale di Karim Benzema. Karim Benzema è stato ospite della trasmissione Universo Valdano e tra i vari toccati, l’attaccante francese ha parlato del suo rapporto con Cristiano Ronaldo ai tempi del Real Madrid. cambiato stile – «Nel Lione giocavo in un altro modo. Ora sono libero in campo, mi piace toccare il pallone. Con Cristiano ho cambiato il mio stile, giocavo per lui. Avevo uno che faceva il doppio o il triplo dei miei gol e dovevo adattarmi. Ho pensato che non mi sarebbe costato nulla, dovevo solo cambiare il mio modo di giocare e passarla di ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 ottobre 2020) La cessione dialla Juventus ha permesso al Real Madrid di liberare tutto il potenziale di Karim. Karimè stato ospite della trasmissione Universo Valdano e tra i vari toccati, l’attaccante francese ha parlato del suo rapporto conai tempi del Real Madrid.– «Nel Lione giocavo in un altro modo. Orain campo, mi piace toccare il pallone. Conhoil mio, giocavo per lui. Avevo uno che faceva il doppio o il triplo dei miei gol e dovevo adattarmi. Ho pensato che non mi sarebbe costato nulla, dovevo solo cambiare il mio modo di giocare e passarla di ...

