Benevento | Maggio | “Ho molta paura del Covid | bisogna fare attenzione”

Leggi su sportface

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Il difensore e capitano del, Christian, intervenuto a ‘Radio Kiss Kiss’, ha parlato degli obiettivi stagionali del club campano e dell’emergenza-19: “Il nostro obiettivo è la salvezza, il prima possibile. Siamo riusciti agià 6 punti: un buon inizio. Ci alleniamo tutti i giorni e lavoriamo sodo per raggiungere quanto prima la salvezza. Questa è una stagione molto particolare per tutti quanti. Quando vieni a sapere che ci sono dei giocatori positivi in altri club, un po’ ci rimani. È una situazione particolare. Per fortuna noi aabbiamo uno staff medico preparato, ma personalmente io ho, perché se ne stanno sentendo tante.stare ...