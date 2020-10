Benevento, Maggio: “10 anni a Napoli, ringrazio i tifosi per l’affetto, ho accettato com’è finita” (Di giovedì 8 ottobre 2020) Cristian Maggio capitano del Benevento ha detto che nei 10 anni a Napoli, è stato benissimo, ingrazia i tifosi per l'affetto ed ha accettato come è finita. L'articolo Benevento, Maggio: “10 anni a Napoli, ringrazio i tifosi per l’affetto, ho accettato com’è finita” proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 8 ottobre 2020) Cristiancapitano delha detto che nei 10, è stato benissimo, ingrazia iper l'affetto ed hacome è finita. L'articolo: “10per l’affetto, hocom’è finita” proviene da ForzAzzurri.net.

