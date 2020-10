BCE, Lagarde come Draghi: è ancora “Whatever it takes” (Di giovedì 8 ottobre 2020) Subito dopo la nomina di Christine Lagarde alla presidenza della Banca centrale europea, uno in particolare l’interrogativo che circolava tra gli addetti ai lavori: cosa cambierà sotto la sua guida? In realtà, all’epoca, in tanti avevano ipotizzato che il passaggio di consegne sarebbe stato più di forma che di sostanza con la francese pronta vestire i panni della “colomba” in linea cioè con l’era targata Mario Draghi , visto che già prima, nelle vesti di direttore generale dell’FMI,, aveva caldeggiato politiche monetarie accomodanti. Per quei pochi che invece avessero avuti dubbi, a dettare la linea ci ha pensato la pandemia con la presidente della BCE che in più di una occasione ha ribadito che l’istituto centrale che guida non resterà ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 8 ottobre 2020) Subito dopo la nomina di Christinealla presidenza della Banca centrale europea, uno in particolare l’interrogativo che circolava tra gli addetti ai lavori: cosa cambierà sotto la sua guida? In realtà, all’epoca, in tanti avevano ipotizzato che il passaggio di consegne sarebbe stato più di forma che di sostanza con la francese pronta vestire i panni della “colomba” in linea cioè con l’era targata Mario, visto che già prima, nelle vesti di direttore generale dell’FMI,, aveva caldeggiato politiche monetarie accomodanti. Per quei pochi che invece avessero avuti dubbi, a dettare la linea ci ha pensato la pandemia con la presidente della BCE che in più di una occasione ha ribadito che l’istituto centrale che guida non resterà ...

