Bastoni positivo al Coronavirus | il messaggio della fidanzata FOTO

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Anche il difensoreè risultatoal. Il calciatore si sta confermando come uno dei migliori difensori italiani, è ancora giovane e quindi con importanti margini di miglioramento. Il calciatore è a rischio per il derby contro il Milan. LaCamilla Bresciani ha deciso di scrivere unsui social per l’interista. “Come se fossi lì. Così. Con te”. Poi la risposta del calciatore: “Vita! Sempre insieme!”. Sfoglia laGALLERY in alto con tutte le immagini. Il rapporto tra il calciatore e la nipote dell’ex moglie: “per strada, sotto la pioggia…”Marika Fruscio sempre più provocante: scollature esplosive per la tifosa del ...