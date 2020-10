Basket | Eurolega 2020 2021 | Valencia vince il derby col Real Madrid | ok Cska Mosca e Fenerbahce

Leggi su sportface

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Brutta sconfitta per ilin casa neltutto spagnolo contro ilindi. Fatali ai padroni di casa i minuti che hanno preceduto e fatto seguito all’intervallo, con un tracollo nel secondo quarto chiuso 20-27 e soprattutto nel terzo in cui arriva un netto 14-24 di parziale. In questo modo gli ospiti, che hanno messo in campo maggior attenzione e trovato percentuali importanti da tre, sono riusciti a mantenere il vantaggio sempre intorno alla doppia cifra, spuntandola col punteggio finale di 77-93 e infliggendo una sonora lezione agli avversari. GLI ALTRI MATCH – Vittoria per i russi delche hanno la meglio degli israeliani del Maccabi Tel Aviv col ...