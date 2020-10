Basket Eurocup | Brescia | c' è il primo acuto continentale dopo tre supplementari

CorriereQ : Basket, EuroCup: Bologna a punteggio pieno, Brescia fa festa all’overtime - DanieleRaponi : #Brescia 87-84 #Ulm d2ts #Brescia 5ª con 3 punti Gruppo B V #Bologna 85-79 #LokomotivKuban V #Bologna 2º con 4 punt… - repubblica : Basket, EuroCup: Bologna a punteggio pieno, Brescia fa festa all'overtime [aggiornamento delle 23:14] - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Basket, EuroCup: Bologna a punteggio pieno, Brescia fa festa all'overtime - BasketCity_net : -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Eurocup

Come nella passata edizione dell'Eurocup Belgrado aveva visto giocare la Reyer una delle ... noi non abbiamo giocato il nostro basket e non siamo stati in grado di rispondere alla loro fisicità ed ...Seconda giornata di EuroCup. Prestazioni in chiaroscuro delle italiane, mentre Amedeo Della Valle è super con 15 punti nella vittoria del GranCa. Che rischio per Kazan, mentre le spagnole sanno solo v ...