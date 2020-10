Barbara D’Urso street style, bocciata in micro shorts: «Della serie: dietro liceo, davanti museo» (Di giovedì 8 ottobre 2020) “Ma si è impazzita!”, non trovano altre giustificazioni gli utenti di Instagram riguardo all’ultima trovata in tema di abbigliamento di Barbara D’Urso: lo street style fresco e brioso Della conduttrice ha lasciato il social piuttosto basito. Paparazzata dal settimanale Vero, la padrona di casa di Canale 5 si gode una serata tra amici. “Simpatica, look se*y: – scrivono sull’account social del magazine – la conduttrice Barbara D’Urso incanta così i compagni di serata”. Così: con dei micro shorts verde militare e una camicia dalla fantasia mimetica che quasi copre i pantaloncini. Leggi anche >> Barbara D’Urso asfalta Soleil Sorge, quanta arroganza: «Qua ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 8 ottobre 2020) “Ma si è impazzita!”, non trovano altre giustificazioni gli utenti di Instagram riguardo all’ultima trovata in tema di abbigliamento diD’Urso: lofresco e briosoconduttrice ha lasciato il social piuttosto basito. Paparazzata dal settimanale Vero, la padrona di casa di Canale 5 si gode una serata tra amici. “Simpatica, look se*y: – scrivono sull’account social del magazine – la conduttriceD’Urso incanta così i compagni di serata”. Così: con deiverde militare e una camicia dalla fantasia mimetica che quasi copre i pantaloncini. Leggi anche >>D’Urso asfalta Soleil Sorge, quanta arroganza: «Qua ...

zazoomblog : Barbara D’Urso e la lite Pomeriggio 5 : Tu non mi usi, ho i brividi! - zazoomblog : Barbara D’Urso e la lite Pomeriggio 5 : Tu non mi usi, ho i brividi! - sdcsroberts : RT @LaMammaN1: - LaMammaN1 : - Karen34241184 : @dannshard Quella che ho come immagine di copertina, è Barbara D'urso, non Maria De Filippi. Talmente stupido che… -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso Alex Fiumara | il paparazzo dei vip accusa Soleil Stasi | «Ci ha chiamati lei per farsi beccare con Andrea Iannone» Zazoom Blog