Banca Ifis, accordo con De Wave per anticipo crediti IVA (Di giovedì 8 ottobre 2020) (Teleborsa) – Banca Ifis ha siglato un accordo che prevede un anticipo di oltre 6 milioni di euro di crediti IVA al Gruppo De Wave, global marine contractor specializzato nella progettazione, realizzazione, allestimento e refitting di cabine, servizi igienici, aree pubbliche e aree catering di navi da crociera, traghetti, navi a supporto del settore oil&gas, navi militari e navi di grandi dimensioni. Il Gruppo ha sede a Genova e stabilimenti, unità operative e uffici commerciali in Italia, Polonia, Stati Uniti e Sud Est Asiatico. "De Wave è un cliente storico che Banca Ifis ha sempre seguito, nel corso degli anni, supportandone la crescita con varie operazioni di finanza strutturata e reverse factoring – spiega ...

