Avere mai visto dove vive Elisabetta Gregoraci? Un appartamento super lussuoso a Monte Carlo (FOTO) (Di giovedì 8 ottobre 2020) Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip 5 Una delle protagoniste assolute di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip attualmente in onda, senza ombra di dubbio è Elisabetta Gregoraci. In queste tre prime settimana di programmazione, la soubrette calabrese ha fatto varie confessioni, sia sulla sulla sua vita privata, ma anche sul suo lavoro lasciando il pubblico senza parole. Tra queste, anche il rapporto con il suo ex marito Flavio Briatore. Dopo il divorzio dal noto imprenditore avvenuto circa tre anni fa, la conduttrice di Battiti Live è rimasta ad abitare nel Principato di Monaco insieme al figlioletto Nathan Falco. Ecco dove vive la soubrette calabrese Dopo aver archiviato il suo matrimonio con Flavio Briatore, la bella Elisabetta ...

Ultime Notizie dalla rete : Avere mai Avere mai visto dove vive Elisabetta Gregoraci? Un appartamento super lussuoso a Monte Carlo (FOTO) Kontrokultura Il nonno di Filippo Ganna in lacrime davanti alla tv: “Filippo ora vola anche in salita”

«Ricordo che una volta quando correva col Pedale Ossolano c’era un compagno che non vinceva mai, così in una corsa lui lo aveva fatto vincere e si era accontentato del terzo posto - prosegue il nonno ...

Chiude il Biberon, che storia tra rum al miele e battaglie contro i residenti

Mai più si farà questa domanda ... Che anni quelli del Biberon, con i ragazzi che sfidavano un quartiere che ancora non aveva trovato la sua collocazione. E protestava per i rumori del locale e per ...

