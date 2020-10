Autostrade va allo scontro: sì all’accordo con il governo ma solo se salta la cessione del controllo a Cdp. Che aveva accettato a luglio (Di giovedì 8 ottobre 2020) A due giorni dalla scadenza del nuovo ultimatum lanciato dal governo, al termine del quale potrebbe scattare la revoca della concessione, Autostrade va allo scontro. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, in audizione in videoconferenza alla Camera ha annunciato che “è arrivata un’ora fa una nota di Autostrade per l’Italia con la quale ci ha comunicato di accettare il testo dell’accordo negoziale prospettato dalla parte pubblica, chiedendo la sola eliminazione della clausola dell’articolo 10 relativa alla condizione di efficacia della conclusione della trattativa societaria”. Tradotto: la società chiede che venga tolta la parte in cui si prevede la cessione del controllo a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 ottobre 2020) A due giorni dalla scadenza del nuovo ultimatum lanciato dal, al termine del quale potrebbe scattare la revoca della conva. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, in audizione in videoconferenza alla Camera ha annunciato che “è arrivata un’ora fa una nota diper l’Italia con la quale ci ha comunicato di accettare il testo dell’accordo negoziale prospettato dalla parte pubblica, chiedendo la sola eliminazione della clausola dell’articolo 10 relativa alla condizione di efficacia della conclusione della trattativa societaria”. Tradotto: la società chiede che venga tolta la parte in cui si prevede ladela ...

