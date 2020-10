"Autostrade non accetta gli impegni assunti". Resta il nodo sull'ingresso di Cdp (Di giovedì 8 ottobre 2020) “Devo darvi notizia che è appena arrivata, un’ora fa una nota di Aspi con cui ci ha comunicato di accettare il testo dell’accordo negoziale prospettato dalla parte pubblica chiedendo la sola eliminazione della clausola dell’art. 10, relativa alla condizione di efficacia della conclusione della trattativa societaria”. Lo ha detto la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, in audizione alla commissione Ambiente della Camera. La clausola è quella in cui si vincola l’accordo all’accettazione di cedere il controllo di Aspi a Cdp.“Lo stallo trattativa consegue dunque dal fatto che fino alla lettera giunta un’ora fa, Aspi si è sottratta alla condivisione dei contenuti tecnico-giuridici dello schema dell’atto negoziale, nel quale è ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 8 ottobre 2020) “Devo darvi notizia che è appena arrivata, un’ora fa una nota di Aspi con cui ci ha comunicato dire il testo dell’accordo negoziale prospettato dalla parte pubblica chiedendo la sola eliminazione della clausola dell’art. 10, relativa alla condizione di efficacia della conclusione della trattativa societaria”. Lo ha detto la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, in audizione alla commissione Ambiente della Camera. La clausola è quella in cui si vincola l’accordo all’zione di cedere il controllo di Aspi a Cdp.“Lo stallo trattativa consegue dunque dal fatto che fino alla lettera giunta un’ora fa, Aspi si è sottratta alla condivisione dei contenuti tecnico-giuridici dello schema dell’atto negoziale, nel quale è ...

