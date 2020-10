Auto | UNRAE e Federauto | “Errore imperdonabile non rifinanziare incentivi”

(Di giovedì 8 ottobre 2020) (Teleborsa) – Il mancato rifinanziamento degli incentivi sullenel Decreto Agosto viene commentato con una certa preoccupazione dall’, che rappresenta i produttori diesteri, e da Feder, che rappresenta gli interessi dei concessionari italiani. “Si tratta di una scelta che sfiora l’lesionismo”, denunciano le due associazioni, ricordando che gli incentivi hanno ravvivato un mercato in fortissima crisi e salvato posti di lavoro, con un effetto positivo sul PIL e sul gettito dello Stato. “Le misure, che si sono complessivamentefinanziate – sottolineano – hanno infatti fruttato ulteriori 58 milioni di euro incrementali in gettito IVA, oltre ai maggiori introiti legati all’immatricolazione dei veicoli, tra cui ...

