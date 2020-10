Atalanta, la Uefa dà l’ok definitivo. Il Gewiss Stadium teatro della Champions (Di giovedì 8 ottobre 2020) Adesso è ufficiale: il Gewiss Stadium ospiterà le prossime partite casalinghe dell’Atalanta impegnata nella Champions League 2020-2021. Il via libera definitivo è stato dato dalla Uefa nel pomeriggio di ieri. Un risultato incredibile, forse impensabile anche solo fino ad un paio d’anni fa. L’Atalanta è inserita nel Gruppo D insieme agli inglesi del Liverpool, gli olandesi dell’Ajax ed i danesi del Midtjylland. Il Gewiss Stadium farà il suo storico debutto ufficiale in Uefa Champions League il prossimo 27 ottobre in occasione del match Atalanta-Ajax. Il 3 novembre sarà invece il Liverpool a ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 8 ottobre 2020) Adesso è ufficiale: ilospiterà le prossime partite casalinghe dell’impegnata nellaLeague 2020-2021. Il via liberaè stato dato dallanel pomeriggio di ieri. Un risultato incredibile, forse impensabile anche solo fino ad un paio d’anni fa. L’è inserita nel Gruppo D insieme agli inglesi del Liverpool, gli olandesi dell’Ajax ed i danesi del Midtjylland. Ilfarà il suo storico debutto ufficiale inLeague il prossimo 27 ottobre in occasione del match-Ajax. Il 3 novembre sarà invece il Liverpool a ...

