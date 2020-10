ASUS ROG Strix XG32VC, ecco le caratteristiche tecniche del nuovo gaming monitor curvo 2K da 32 pollici (Di giovedì 8 ottobre 2020) Senza alcun annuncio ufficiale, ASUS ha deciso di inserire nel proprio listino il nuovo gaming monitor ROG Strix XG32VC, caratterizzato dall’adozione di un pannello LCD con una risoluzione di 2560 x 1440 pixel, un rapporto di contrasto statico di 3000:1 e un raggio di curvatura 1800R per un’immersività totale. Il pannello inoltre, sebbene non sfrutti alcun tipo di tecnologia di local dimming (regolazione dinamica del contrasto), ha ottenuto la certificazione DisplayHDR 400 ed è quindi in grado di supportare la riproduzione di contenuti in HDR. La copertura della gamma colore è pari al 125% dello spettro sRGB, o al 90% di DCI-P3, maggiore rispetto alla maggior parte dei display da gaming. XG32VC è equipaggiato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 ottobre 2020) Senza alcun annuncio ufficiale,ha deciso di inserire nel proprio listino ilROG, caratterizzato dall’adozione di un pannello LCD con una risoluzione di 2560 x 1440 pixel, un rapporto di contrasto statico di 3000:1 e un raggio di curvatura 1800R per un’immersività totale. Il pannello inoltre, sebbene non sfrutti alcun tipo di tecnologia di local dimming (regolazione dinamica del contrasto), ha ottenuto la certificazione DisplayHDR 400 ed è quindi in grado di supportare la riproduzione di contenuti in HDR. La copertura della gamma colore è pari al 125% dello spettro sRGB, o al 90% di DCI-P3, maggiore rispetto alla maggior parte dei display daè equipaggiato ...

