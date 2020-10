Assenti per Covid? La destra striglia la maggioranza: “Lavorate, altro che voto a distanza” (Di giovedì 8 ottobre 2020) ROMA – Nessuna apertura al voto a distanza per il Parlamento. “In Italia si può continuare a votare normalmente”, ribattono i leader del centrodestra a Giuseppe Conte, che ieri aveva detto: “Se la situazione del contagio dovesse peggiorare è chiaro che ci sarà un problema oggettivo in Parlamento di approvazione di documenti contabili e di bilancio”. Insomma, il numero legale potrebbe essere spesso a rischio, a causa del moltiplicarsi di casi di coronavirus. Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani, però, non concedono spiragli alla possibilità di far votare deputati e senatori a distanza. Leggi su dire (Di giovedì 8 ottobre 2020) ROMA – Nessuna apertura al voto a distanza per il Parlamento. “In Italia si può continuare a votare normalmente”, ribattono i leader del centrodestra a Giuseppe Conte, che ieri aveva detto: “Se la situazione del contagio dovesse peggiorare è chiaro che ci sarà un problema oggettivo in Parlamento di approvazione di documenti contabili e di bilancio”. Insomma, il numero legale potrebbe essere spesso a rischio, a causa del moltiplicarsi di casi di coronavirus. Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani, però, non concedono spiragli alla possibilità di far votare deputati e senatori a distanza.

