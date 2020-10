Ascolti Tv mercoledì 7 ottobre 2020, solo 3,7 milioni per l’amichevole dell’Italia; Temptation a 3,2 milioni (Di giovedì 8 ottobre 2020) Ascolti Tv mercoledì 7 ottobre (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Prima serata Italia – Moldova (amichevole)3.766 milioni e 15% (20.45 – 22:34) 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Temptation Island 3.202 milioni e 16.9% (21:32 – 00:21) 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Chi l’ha visto? 2.094/2.081 milioni e 8.1/10.2% 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani 5% +55 Adulti % Mare Fuori 1×05-06 1a tv 1.741 milioni e 7.8% 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani % +55 Adulti % John Rambo1.551 milioni e 6.8% 15-64 Commerciale% 15-34 Giovani % +55 Adulti ... Leggi su dituttounpop (Di giovedì 8 ottobre 2020)Tv mercoledì 7(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Prima serata Italia – Moldova (amichevole)3.766e 15% (20.45 – 22:34) 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mlnIsland 3.202e 16.9% (21:32 – 00:21) 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Chi l’ha visto? 2.094/2.081e 8.1/10.2% 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani 5% +55 Adulti % Mare Fuori 1×05-06 1a tv 1.741e 7.8% 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani % +55 Adulti % John Rambo1.551e 6.8% 15-64 Commerciale% 15-34 Giovani % +55 Adulti ...

Bohemian981 : RT @Anchorayne: Dirò solo questa cosa e poi non commenterò più: per chi sta godendo per gli ascolti più bassi di sçk vorrei dirvi che purtr… - perikiziyy : RT @Anchorayne: Dirò solo questa cosa e poi non commenterò più: per chi sta godendo per gli ascolti più bassi di sçk vorrei dirvi che purtr… - SerieTvserie : Ascolti tv mercoledì 7 ottobre 2020 - LivingforMalik : RT @Anchorayne: Dirò solo questa cosa e poi non commenterò più: per chi sta godendo per gli ascolti più bassi di sçk vorrei dirvi che purtr… - xxxdoubledxxx : RT @Anchorayne: Dirò solo questa cosa e poi non commenterò più: per chi sta godendo per gli ascolti più bassi di sçk vorrei dirvi che purtr… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti mercoledì Ascolti tv USA mercoledì 12 dicembre, crescono SEAL Team e Modern Family Dituttounpop