Arriva "Mrs. America", la serie con Cate Blanchett nei panni di anti-femminista - (Di giovedì 8 ottobre 2020) Serena Nannelli In nove episodi va in scena una pagina di storia dei diritti delle donne, da un punto di vista inedito e originale. Stile, valore documentaristico e rimandi all'attualità. "Mrs. America", la nuova serie Tv in cui Cate Blanchett esordisce sul piccolo schermo, è in arrivo questa sera su TIMVISION Plus, con programmazione settimanale. In nove episodi si racconta la vera storia dell'aspro dibattito politico e culturale sorto negli anni '70 negli USA sull'approvazione dell'Equal Rights Amendment (ERA), per il riconoscimento di pari diritti a tutti i cittadini, senza distinzione di sesso. La stampa ha potuto visionare in anteprima solo i primi due episodi, in cui si vede nascere lo scontro tra i gruppi femminili pro e anti ERA. L'attivista ...

