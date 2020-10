Arma letale 4: Mel Gibson voleva che il suo personaggio morisse (Di giovedì 8 ottobre 2020) Prima del termine delle riprese di Arma letale 4, Mel Gibson desiderava che Richard Donner, il regista del franchise, uccidesse il suo personaggio. Inizialmente Mel Gibson ha insistito sul fatto che il suo personaggio venisse ucciso durante le riprese di Arma letale 4; il celebre attore pensava che questo sarebbe dovuto essere l'ultimo film della saga cinematografica di Arma letale. Al termine delle riprese Gibson ritrattò le sue dichiarazioni, dicendo che si era divertito così tanto a girare il film, che sarebbe stato felice di farne un altro. La pellicola stuzzicò la mente dei fan facendo loro credere che il personaggio interpretato da Gibson ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 8 ottobre 2020) Prima del termine delle riprese di4, Meldesiderava che Richard Donner, il regista del franchise, uccidesse il suo. Inizialmente Melha insistito sul fatto che il suovenisse ucciso durante le riprese di4; il celebre attore pensava che questo sarebbe dovuto essere l'ultimo film della saga cinematografica di. Al termine delle ripreseritrattò le sue dichiarazioni, dicendo che si era divertito così tanto a girare il film, che sarebbe stato felice di farne un altro. La pellicola stuzzicò la mente dei fan facendo loro credere che ilinterpretato da...

